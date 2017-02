Escuchó al juez Fabio Igoldi. Y el dolor se le agranda. Julieta Vinaya se sumó a la mañana de Encuentro con amigos: “¿Cuánto más tendremos que esperar los pobres…” se pregunta y afirma “a mí se me vá la vida”. Su reclamo de justicia sigue pese a que la cantidad de presentaciones hechas en el Consejo de la magistratura no avancen… “La justicia está podrida”, afirma y no decae. Con voz entrecortada confía que “necesito que descanse en paz”. por eso pide ayuda, colaboración para que se pueda hacer la verdad. Hace una invitación concreta: “nosotros debemos involucrarnos; el 20 comienza lo de Juan Bernardi y ahi tenemos que estar y mostrar que ahora no es como antes cuando pensaban que podían pasar por arriba nuestro…Nosotros estamos. Atahualpa está ahí en esa gigantografía con sus ojos fijos al edificio de la justicia…”

COMUNICACIÓN COMPLETA

