Participación y de democracia son conceptos que tenemos que analizar cuando analizamos cómo funciona el Consejo de educación para tomar decisiones. Y no ha habido ni participación real ni reconocimiento de un proceso democrático: todas las decisiones que se han tomado han sido tomadas unilateralmente, sólo el gobierno. Desde este diagnóstico comienza Héctor Roncallo, histórico dirigente de una de las agrupaciones de la UnTER, la Azul, para reconocer que es absolutamente necesario realizar una reforma del nivel pero hace una fuerte crítica a su implementación. Y comienza a destacar algunos elementos muy interesantes como el concepto de las trayectorias escolares que permitiría que cada alumno pueda ser siempre promocionado desde su situación particular de aprendizaje y que no puede garantizarse sin que queden definidas cuestiones claves como en qué condiciones están los chicos en cursos numerosos, sin condiciones edilicias adecuadas por ejemplo, y sabemos que eso que es bueno, va a conducir inevitablemente al fracaso. Faltan discutir cuetiones centrales como las condiciones laborales, los contenidos curriculares, la cuestión edilicia, puntualiza Roncallo. Consultado sobre cómo ve el futuro de la actual coyuntura afirma que de acuerdo a la misma normativa que hizo unilateralmente el gobierno si no hay asambleas soberanas no hay constitución de la nueva escuela. Pero, deslizó, preocupación porque el gobierno pueda acudir a algún otro procedimiento inconsulto

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

Descargar