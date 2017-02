La Procuradora General de Río Negro, Silvia Baquero Lazcano, pidió al Consejo de la Magistratura que se formule juicio político al Juez de Instrucción Favio Igoldi, por mal desempeño en su función. También solicitó que se fije fecha y hora para llevar adelante el juicio oral a Juez, “a los fines de sancionar a Igoldi, según corresponde”, señala Baquero Lazcano. Favio Igoldi, fue suspendido -sin plazo- el 9 de junio del año pasado por el Consejo de la Magistratura, debido a denuncias presentadas por sus intervenciones en casusas que tuvieron repercusión pública.

La Procuradora agrega pruebas de las actuaciones del magistrado que supuestamente lo comprometerían. Menciona demoras en la causa Scalesi, incumplimiento en otras dos y destaca su actuación en el caso del incendio del Juzgado Nª 4 donde habría demorado allanamientos y detenciones. Luego hace mención a la causa en la que Igoldi procesó al ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Sodero Nievas, y su posterior sobreseimiento pedido por la propia fiscal de la causa que consideró que el juez no había cometido delito cuando trasladó a su familia desde Buenos Aires a Viedma en una combi del poder judicial y los choferes cobraran el viático correspondiente. Lo llamativo es que la Procuradora reconozca que la acción penal no fue iniciada por Igoldi que, dijo, “rescató” del archivo apenas asumió sus funciones. Para cualquier ciudadano, es muy bueno que un juez rescate causas archivadas porque otros jueces no se atrevieron con un integrante del máximo tribunal provincial.

Algunos sospechan que la verdadera razón de este juicio político tiene que ver –entre otras cosas- con causas en manos del juez Igoldi en las que investigaba hechos de corrupción que involucran a funcionarios del actual gobierno y por haberse atrevido a citar al propio gobernador en el caso del cobro del seguro de vida del fallecido gobernador Carlos Soria, donde Weretilneck denunció supuesta corrupción de parte de familiares del fallecido gobernador. A esto hay que agregar que al juez Igoldi no le tembló la mano cuando tuvo que investigar al propio Sodero Nievas.