Difícil encontrar las palabras justas, que nos hagan tomar conciencia sobre la gravedad de la situación, y que generen los consensos necesarios para activar una acción transformadora. Tal vez la agenda pública soslaye esta problemática, cruzada por temas que parezcan más importantes, frente al complejo panorama provincial y nacional. Sin embargo – y a riesgo de poder equivocarse- lo que no se puede hacer es llamarse al silencio, negar la realidad, o echar culpas a algún adversario malintencionado…Lo concreto es que a menos de un año que la sociedad rionegrina fuera conmovida por múltiples hechos de violencia contra las mujeres- cuyo pico máximo fueron tres femicidios seguidos- nos vuelve a sacudir la denuncia de una joven acusando a un legislador de abuso sexual. Conviene leer todas las crónicas y testimonios publicados para informarse sobre los hechos. Rubén López acusa una movida política en su contra y el gobernador dice que “reconoció la gravedad del hecho, que “nos llamó poderosamente la atención” y que conformó un “golpe” en el oficialismo, más allá que es un “tema de índole privado, no político”(Diario Río Negro-8/2/2017) El legislador imputado entró en licencia, quedando en manos de la Justicia. Simultáneamente, el gobierno provincial vuelve a negarse a declarar la emergencia en violencia de género, pedido que vienen haciendo organizaciones de mujeres desde hace tiempo; ya declarado en varios municipios, y con media sanción a nivel nacional. Dictar la emergencia no es una mera declaración simbólica, sino que supone priorizar este problema desde la Política Pública, destinando y ejecutando recursos en tiempo y forma. La cuestión es que los programas para combatir la violencia de género fueron subejecutados el año pasado, algunos de ellos sin gastar un solo peso, a pesar de todo lo sucedido durante el 2016. Los proyectos de Ley impulsando la declaración de emergencia en violencia de género ni se llegaron a tratar en la cámara por la negativa del oficialismo. Surgen muchos interrogantes: La grave acusación contra Ruben López ¿ Es un hecho de “índole privado”, que “golpea” al oficialismo sólo porque está involucrado un hombre público ? ¿Qué nos está sucediendo como sociedad para que la violencia hacia las mujeres recrudezca cada día ? ¿Qué podemos hacer desde los diversos sectores para generar un cambio real y positivo frente a toda esta situación? ¿ Se volverá a repetir la subejecución presupuestaria en el 2017 ? ¿ Qué más tiene que pasar Río Negro para que se reconozca desde el gobierno provincial lo complejo de esta problemática y se tomen las medidas pertinentes? Preguntas y preguntas que tenemos que encontrar entre Todas y Todos alguna respuesta…