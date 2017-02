La Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto- MAP- difundieron un comunicado de la comunidad en la que celebran el acuerdo que consiguieron con integrantes de ese Lof y muestran el paso de La Trochita este jueves pasado. El comunicado recuerda todas las situaciones de represión y violencia padecidas por ese Lof el pasado mes de enero. Trascribimos el comunicado difundido vía Face:

“En el día de la fecha, 9 de febrero del 2017 a las 18hs, luego de haber mantenido un dialogo cordial y serio con los trabajadores del Expresso Patagonico La Trochita, la misma paso sin ningún inconveniente por el territorio de Pu Lof en Resistencia.

De este modo se evidencia que solo basta dialogar, en este caso puntualmente con los trabajadores, quienes fueron los que se acercaron y con los cuales fácilmente se llego al entendimiento.

Algo que desde un principio se trato de mantener, pero el poder político-judicial y mediático usaron modos perversos para darle paso a la maquina. Esto derivo en lo que sucedió el dia 10/01 de este año mediante una orden del Juez Federal Guido Otranto, usaron mas de 200 efectivos de Gendarmeria, helicóptero, drone, 3 cortes de ruta que mantuvieron por 10hs Gendarmeria y Policia de la Provincia impidiendo todo el paso, donde sitiaron y militarizaron la zona con el consenso del Gobierno Nacional y Provincial.

Mismo dia en el cual posteriormente ademas de las 3 personas secuestradas en este operativo otras 7 victimas también sufrieron el salvaje atropello racista de las fuerzas policiales y judiciales (Fiscal Carlos Díaz Mayer, Juez Jose Colabelli, Juan Ale, etc).

Dejando asi una zona liberada para cazar mapuche, reviviendo los tiempos genocidas de la CONQUISTA DEL DESIERTO. Esto derivo en lo que sucedió el día 11/01 donde 2 peñi quedaron gravemente heridos luego de otro acto ilegal de las fuerzas policiales inhumanas de la provincia.

En esta oportunidad luego de llegar a un acuerdo se recibió a los trabajadores en donde ademas 2 integrantes de Pu Lof en Resistencia acompañaron a los maquinistas en todo el trayecto dentro del territorio de la comunidad.

POR PRIMERA VEZ desde el inicio del conflicto en particular, gracias a la buena voluntad de los trabajadores y al poder del dialogo, NO HUBO REPRESION ni ningún tipo de violencia, sino mas bien el tener en cuenta que este medio de transporte atraviesa Territorio Mapuche y que se puede llegar a acuerdos basados en la buena predisposición llegando a concretar un acuerdo, respetando y cumpliendo ahora si con el Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.

Es por ello que en este conflicto seguiremos primando y manteniendo el dialogo con los trabajadores, no así con el poder político, donde funcionarios RACISTAS burócratas de turno como Mario Das Neves, Pablo Duran, Martin Bortagaray (ex Presidente de CORFO), Bruno Pelaez, Hernan Alonzo, actual presidente de CORFO ni con cualquier otra persona que no demuestre capacidad real de dialogo.

Todos coludidos en mayor o menor medida con los funcionarios de la mafia represiva encargada y ensañada en crear montajes mediaticos que tuvo como resultado la represión, vulneracion de TODOS los Derechos Humanos y judicializacion de integrantes y simpatizantes de Pu Lof en Resistencia.

Finalmente los niños y demás integrantes de la Lof pudieron presenciar el paso de la locomotora celebrando la ausencia de las fuerzas represivas. Como resolución final vemos claramente que este hecho debe ser un gran ejemplo a seguir, de como a través del dialogo con un mínimo de sentido humanitario se puede llegar a un profundo entendimiento.

Kiñe NorZungu nieiñ

Kom pu Mapuche alkutunge taiñ Mapuche Ngen

Descargar video difundido enRed de Apoyo Comunidades en Conflicto

LA TROCHITA