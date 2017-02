Comunicado del Equipo de Pastoral Social del Obispado de Neuquén: queremos expresarnos ante lo que están sufriendo las Trabajadoras de Textil Neuquén.

Antes que nada nuestra solidaridad fraterna hacia las Trabajadoras y sus familias, por ser las víctimas de una violencia social que implica lo laboral por parte de los dueños de la empresa y la negación de derechos por parte del Estado Provincial.

No podemos aceptar que el Gobierno Provincial, a través de los organismos que corresponden, se limite a ofrecer gestiones de buena voluntad y subsidios a las víctimas, mientras descuida como Estado sus obligaciones legales contra quienes provocaron este hecho con características delictivas.

No comprendemos que, según afirma el ministro Brillo, la supuesta “ilegalidad” que no puede aceptar en la actitud de las empleadas, sí pareciera que la ampara -al menos disimula- por parte de la empresa que ha cometido la injusticia.

Por eso, además de solidarizarnos con las víctimas de TEXTIL NEUQUÉN, reclamamos que con urgencia el Gobierno Provincial asuma su responsabilidad como tal no sólo para solucionar con justicia y dignidad este conflicto puntual; sino que tome todas las medidas necesarias a fin de garantizar de manera clara y contundente los derechos de todos los trabajadoras y trabajadores de la Provincia.

Así mismo, no unimos a la sociedad neuquina, para decirle a las Trabajadoras de TEXTIL NEUQUÉN que las acompañamos en su justo reclamo.

Neuquén, 8 de febrero de 2017.-

Rubén Capitanio Nelson Castro

Andrés Rebolledo Carla Madaschi