Se realizó en la CGT la conferencia de prensa donde la CGT y la CTA se solidarizaron con el reclamo de los trabajadores de la educación y exigieron al Gobierno Nacional de urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Hugo Yasky – Sec. General de la CTA – y Héctor Daer – Sec. General de la CGT – junto a los Secretarios Generales de CTERA, UDA, SADOP, CEA y AMET.

Hugo Yasky – Sec. General de la CTA – afirmó: “Estamos peleando por la responsabilidad del Estado en la Educación.

Los sindicatos docentes nacionales están dando un ejemplo con la unidad.

Si pisotean la educación, si pisotean a los docentes vamos a estar en la callle.”

Héctor Daer – Sec. General de la CGT – expresó: “Debemos defender el Convenio Colectivo.

Es una pelea que debemos que dar entre todos.

Reciban los cinco sindicatos docentes nacionales el respaldo y la solidaridad de la CGT.”

Sonia Alesso – Sec. General de CTERA – expresó: “La Paritaria Nacional Docente es fruto de la lucha de los trabajadores de la educación en la histórica Marcha Blanca y en la Carpa Blanca. Leyes que peleamos com, la Ley Nacional de Educación, la de Educación Técnica, la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba financiamiento para la educación.

Las centrales docentes dijeron que no van a aceptar la desresponsabilización del Estado en la Educación. Si no convocan a la Paritaria Nacional Docente van a impulsar un no inicio del ciclo lectivo.

Los cinco sindicatos docentes nacionales van a acompañar la marcha del 7 de marzo convocada por la CGT: no a la flexibilización laboral, no a los despidos, por la educación y el trabajo.

Acompañarán el paro y marcha nacional de mujeres del 8 de marzo.

Van a hacer marchas en las provincias. y a convocar a una marcha al Ministerio de Educación y la Casa de Gobierno, en una gran Marcha Federal Educativa si fuera necesario hasta que el Gobierno escuché nuestros reclamos.