El documento será leído mañana a la mañana en la convocatoria de una cantidad de organizaciones en el centro de la ciudad ante la llegada del presidente Macri. En principio, la convocatoria es en proximidades de plaza San Martín, que ya está siendo vallada en la tarde de este miércoles, a las 9hs. En la tarde de hoy se siguen sumando adhesiones al documento que está actualizado a las 17,30hs.

Radio Encuentro y Entv acompañará todo lo que rodee la venida del presidente a la ciudad. Hasta el momento, 17,30hs-, y de acuerdo a la información de la que disponemos el presidente no tendrá contacto con los medios locales. La acreditación que otorgó la Secretaría de Medios es para la conferencia de prensa con gobernadores patagónicos. Estaremos.

DOCUMENTO DE LAS ORGANIZACIONES

Las agrupaciones, organizaciones políticas, sociales y sindicales, las fuerzas políticas y ciudadanos y ciudadanas en general que firmamos este documento queremos manifestar nuestro repudio a la presencia del presidente Mauricio Macri y su gabinete con motivo de la presentación del Plan del Desarrollo Patagónico en nuestra ciudad.

Decimos Macri no sos bienvenido, porque este proyecto es una muestra más de la profundización de un modelo extractivista, extranjerizante y basado en el endeudamiento lo que supone pérdida de soberanía nacional, de fuentes de trabajo y profundización de las desigualdades.

Decimos Macri no sos bienvenido porque en el primer año de tu gobierno los trabajadores y trabajadoras hemos sido víctimas de un ajuste brutal en nuestros salarios, hemos perdido cientos miles de puestos de trabajo, el derecho a paritarias libres y se está destruyendo el régimen de previsión social

Decimos Macr no sos bienvenido, porque todas las medidas de tu gobierno responden a un proyecto neoliberal de vaciamiento del Estado y de destrucción de todos los derechos conquistados por nuestro pueblo en los ámbitos de la Salud, el Trabajo, los DDHH y la Educación, y exigimos cárcel común y efectiva para los genocidas y continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Decimos Macri no sos bienvenido en la Patagonia, porque denunciamos la persecución y el encarcelamiento de los militantes políticos y de nuestros pueblos originarios, porque no hay ajuste posible sin represión a un pueblo que está decidido a defender sus derechos. Exigimos la libertad inmediata de Milagro Sala y de todos los presos políticos

No sos bienvenido a la Patagonia porque no son bienvenidos los amigos de Lewis ni los empresarios que se quieren apropiar por medio de la violencia de nuestras tierras y nuestros recursos No sos bienvenido en la comarca porque defendemos el agua y una vida digna.

Nos sos bienvenido por más que nuestros gobiernos provinciales y municipales de la comarca te reciban con los brazos abiertos mientras nos piden al pueblo que paguemos el ajuste.

Decimos Macri no sos bienvenido porque las políticas implementadas en tu gobierno profundizan las desigualdades de género y la violencia sobre las mujeres y las diversas identidades de género y son un retroceso para los derechos conquistados.

Decimos no sos bienvenido y denunciamos la criminalización de la juventud, de los inmigrantes, que promueve el racismo y la xenofobia.

Por todo esto en la Comarca no te damos la bienvenida y vamos a seguir luchando para defender nuestros derechos y conquistar los que nos faltan haciéndole honor a la rebeldía de nuestra Patagonia.

MACRI PARA LA MANO!!!!!!!!

NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA, COMPAÑEROS y COMPAÑERAS.

ORGANIZACIONES SINDICALES SOCIALES Y POLÍTICAS QUE adhieren a la jornada de protesta.

9 D – ADUNC – ADURN UNIVERSIDAD DE RIO NEGRO – Agrupación FUENTEALBA – ASAMBLEA POR LA CUENCA DEL CURRU LEUVU – ASOCIACION DE FAMILIARES Y VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO – ATE CONICET VIEMDA – ATE RIO NEGRO – CEUZA – COLECTIVA FEMINISTA MALA JUNTA – CPR DESCAMISADOS VIEDMA – CTA AUTÓNOMA – CTA DE LOS TRABAJADORES – CTA PATAGONES – FRENTE CIUDADANO – FRENTE GRANDE VIEDMA – FUERZA RIO NEGRO – LA CAMPORA – LA SALAMANDRA – LOS IRROMPIBLES – MOVIMIENTO POLITICO Y SINDICAL PAULO FREIRE – MOVIMIENTO POPULAR PATRIA GRANDE – MPR QUEBRACHO VIEDMA – MULTISECTORIAL DE MUJERES DE LA COMARCA – NUEVO ENCUENTRO VIEDMA Y PATAGONES – PARTIDO SOCIALISTA – PATRIA PARA TODOS – PERONISMO MILITANTE – PJ – PUEBLO MAPUCHE LOFCHE LAS AGUADAS – SITRAJUR – SUTEBA PATAGONES – UNTER – ACCION PERONISTA VIEDMA – UNIDAD POPULAR – ORGANIZACIÓN FEMINISTA Y SOCORRISTA ROSA SALVAJE – AGRUPACION 20 DE JUNIO – Y SE SIGUEN SUMANDO FIRMAS…