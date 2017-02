El funcionario judicial apeló el procesamiento dictado ayer por el juez Lijo contra el dirigente peronista neuquino que dirigió la Agencia de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner. La apelación es porque se dictó sin prisión preventiva y, según la fiscalía, así Parrilli podría “interferir la investigación”.

El polémico fiscal Guillermo Marijuan, quien desde hace tiempo despliega actividad judicial en contra de Cristina Kirchner y otras figuras de su sector político, pidió hoy la captura del dirigente neuquino Oscar Parrilli, quien fuera director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el último año del gobierno anterior.

Marijuan apeló el procesamiento dispuesto ayer por el juez Ariel Lijo contra Parrilli porque fue dictado sin prisión preventiva y, según el fiscal, de la escucha de sus conversaciones telefónicas del ex funcionario se desprende que “puede interferir en la investigación”.

El procesamiento que dictó Lijo es en el marco de una causa donde se acusa a quien fuera director de la AFI de “encubrimiento” de Ibar Pérez Corradi, durante cuatro años prófugo bajo acusación de haber ordenado el “triple crimen de la efedrina” en 2009. A mediados de 2016 fue capturado y la jueza de la causa, María Servini de Cubría, después le dictó “falta de mérito”.

Esta mañana Parrilli declaró a la prensa que “es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a una persona que no está procesada sino que le dictaron falta de mérito. Es decir que me procesaron por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente”, dijo el ex integrante del gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.

Según trascendió en las primeras horas de esta tarde, Marijuan apeló el procesamiento y pidió que Oscar Parrilli sea detenido.

Consideró que “el haber detentado un cargo de inteligencia tan importante, como así otros en el ámbito del Poder Ejecutivo al máximo nivel de su estructura administrativa, le brinda sin duda alguna la más amplia posibilidad de injerencia sobre distintos estamentos de seguridad, incluso en otros poderes del Estado, permitiéndole interferir la investigación en curso”. Fuente: Vaconfirma