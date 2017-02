UnTER continúa impidiendo la realización de asambleas de asignación de cargos. Hoy se suspendió una vez la asamblea en Choele dando mandato al congreso de Jacobacci que definió estas acciones una vez que se agotaron todas las instancias para poder frenar la implementación de la Reforma del nivel medio este año. Dialogamos con Patricia Cetera, secretaria general del gremio quien ratifica la postura gremial.

Ctera también repasó las instancias que se recorrieron en el año para la implementación de la Reforma, y que no se han hecho como corresponde, y recuerda las pobres consultas con padres y alumnos que no fueron tenidas tampoco en cuenta. Ctera también respondió a la consulta sobre informaciones de que aún funcionarios de Educación amenace, amedrente e intente dividir a los docentes y propongan acciones legales contra el gremio. La secretaria general de UnTER señaló que el actual estado de movilización del gremio está centrado en el rechazo a la modalidad autoritaria e inconsulta y que no está en juego aún el tema pendiente de la mejora salarial, que seguramente sera aún más complejo a medida que avance el año a partir del techo del 18% anunciado por el gobierno.

Respecto de la reunión que tuvieron el viernes con la ministra, especialmente convocada por el gobierno, Patricia Cetera dijo que el gremio presentó un trabajo que resume la postura ante la Reforma y que fue aceptado por la ministra quien admitió que hay muchos aspectos que se podrían seguir revisando, pero la última palabra sigue siendo que la Reforma se aplica este año.

ENTREVISTA COMPLETA