Roque Peradillo es un obrero de Tartagal que murió ahogado en la mañana del domingo en el Valle Medio. Su cuerpo llegó a colonia La Loma en su Salta local. Era la primera vez que venía a trabajar a la cosecha en nuestra zona en Expofrut. Estaba alojado junto a sus compañeros, en gamelas en pésimas condiciones, sin luz y agua. De mañana temprano se fue a higienizar al canal , y a la vista de otros compañeros se hundió en las aguas fangosas. La poca atención por parte de ingenieros de la empresa que la dramática situación demandaba, provocó que desde los primeros momentos sus compañeros expresaran descontento y realizaron algunas inmediatas acciones de protesta.

Cristian Bonin, el sacerdote párroco de Choele, que acompaña muy especialmente el reclamo de justicia de la familia de Daniel Solano, realizó un minucioso relato de las circunstancias de la muerte de Roque, detallando las inhumanas condiciones en que se encuentran trabajando en estos días en gamelas en el Valle Medio: sin luz y agua, y a partir de algo tan imprescindible, sin heladera, sin camas y colchones dignas, sin un botiquín, sin una enfermeria…

La foto destacada muestra el lugar del canal donde se ahogó Roque y de donde sacaron su cuerpo. Las otras fotos muestran las condiciones en que viven: no hay cocina , por eso se come a las brasas cada día ; no hay heladeras , por eso se come mal … se toma agua caliente y la comida se expone a pudrirse del mediodía a la noche…, La foto de la mesa es la foto de la “heladera” …con la bebida , salchichas , mayonesa etc.

Cristian relata la ausencia de la secretaría de trabajo y confirmó que junto a 28 obreros hicieron una denuncia en la comisaría por las situaciones que estos trabajadores sigue padeciendo.

