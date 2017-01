La Justicia investiga la muerte de un hombre que se encontraba detenido en la temible Comisaría Cuarta de Cipolletti. La jueza, de guardia en el periodo de feria judicial, solicitó una autopsia para determinar las causas de la muerte. El trabajo de investigación para determinar si hay responsables o no, estará a cargo de la fiscalía.

El hecho ocurrió después del mediodía pero el cuerpo todavía no fue trasladado hacia la morgue judicial de Roca. Desde la institución policial todavía no hicieron declaraciones y hay mucho hermetismo sobre el acontecimiento. Como la muerte ocurrió dentro de la Comisaría, la Policía no interviene en el proceso y todo corre por cuenta de la Justicia que debe determinar las causas de la muerte.

Se trataría de un hombre de Cinco Saltos y habría rastros de golpes. AMPLIAREMOS