El titular de la Aduana que generó una gran polémica con sus declaraciones sobre los desaparecidos en la última dictadura militar sigue en su función.

El titular de la Aduana y ex militar carapintada, Juan José Gómez Centurión , salió hoy a pedir “disculpas frente a declaraciones vertidas” en las que negó un plan sistemático para la desaparición de personas en la última dictadura militar y aclaró que esas fueron “opiniones de carácter absolutamente personal”, sin involucrar al gobierno de Mauricio Macri .En un breve comunicado difundido esta tarde luego de recibir duras críticas de organismos de derechos humanos y dirigentes de la oposición y del propio oficialismo , el ex militar que participó de los alzamientos carapintadas de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, señaló: “Frente a declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico, debo aclarar: ‘Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas”.

Sin nombrarlo directamente la Secretaría de DDHH salió a diferenciarse del funcionario de Aduanas: “En virtud de algunas declaraciones sobre lo sucedido durante la última dictadura militar y ante consultas periodísticas al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación aclara que esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno”.

“El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias”, advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La Secretaría de Derechos Humanos acotó que las palabras del funcionario “no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno” y que es la propia secretaria “la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Bonafini, Pérez Esquivel y dirigentes de la oposición repudiaron la postura del jefe de la Aduana; desde la UCR y la CC rechazaron la visión del funcionario. “Está diciendo cosas muy serias desde la voz de un miembro muy importante del Gobierno. Pedimos que se lo reconvenga, se lo separe de la función pública, no está en condiciones una persona que deforma la historia”, afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en diálogo con radio Splendid. “Es de una brutalidad extrema, lo que dice es algo aberrante. Lo mandaría a la escuela”, agregó. “No puede desconocer la historia, lo que se ha probado, documentado, dicho y juzgado”, resaltó Carlotto.

Según Adolfo Pérez Esquivel , premio Nobel de la Paz, el funcionario trató de “justificar lo injustificable”. “Lo que está haciendo el Gobierno es querer demoler poco a poco todo lo que es la política de derechos humanos. Con esto tiene que ver el intento de declarar el 24 de marzo como feriado móvil, que ahora tuvieron que dar marcha atrás. El objetivo de esto es demoler la memoria”, señaló en diálogo con radio El Mundo.

Enseguida, añadió: “Ahora hay que comenzar una resistencia por la memoria y dignidad del pueblo porque si no nunca vamos a tener una democracia que signifique derecho e igualdad para todos y todas”.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , también cruzó al jefe de la Aduana. “De un burro sólo se esperan patadas. Estos tipos son así, piensan eso. Yo no creo que estos tipos piensen otra cosa”, enfatizó en un reportaje con Radio 10.

Bonafini consideró que la Casa Rosada debería echar al funcionario si no comparte su visión. “Si Gómez Centurión no representa al Gobierno, que lo echen a la mierda. Ya tendrían que haberlo echado si no los representa. Yo digo «o me voy yo o se va a él» porque cuando estás en la mierda el olor por lo menos les queda”. “Ninguno de los piensan así tendría que estar en el Gobierno. Pero yo digo que se quedarían muy poquitos”, afirmó.

Al igual que Carlotto, representantes del Frente para la Victoria pidieron que Gómez Centurión sea apartado de su cargo. “Supongo que debe ser el último acto público de Gómez Centurión, es ofensivo” , consideró el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde. En esa misma línea, el legislador por el Parlasur, Agustín Rossi , advirtió: “Si Macri cree en la democracia Argentina, debe apartarlo”.