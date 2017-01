El vicegobernador Pedro Pesatti repudió las declaraciones formuladas en las últimas horas por el titular de Aduanas Juan José Gómez Centurión, quien negó que la represión ilegal, la desaparición de personas y el secuestro de bebés durante la última dictadura cívico militar haya sido un plan sistemático. Por otra parte, circuló un repudio en el mismo sentido de autoridades provinciales de DDHH de varias provincias que no fue suscripto por ningún funcionario rionegrino.

Difundimos los dos pronunciamientos:

“Repudio enérgicamente las declaraciones negacionistas de Gómez Centurión, que en un discurso retrógrado y perimido busca sembrar dudas acerca del, ya probado por la justicia, plan sistemático de desaparición de personas que llevaron adelante los militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976 y lo ostentaron a sangre y fuego hasta el 10 de diciembre de 1983”, sostuvo Pesatti.El presidente de la Legislatura añadió que “definir a las torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y demás atrocidades cometidas por la dictadura como modelo caótico en el marco de una guerra no es más que un intento por reflotar la teoría de los dos demonios, ampliamente rechazada por la historia reciente, y eso está demostrado en cada juicio oral y público que la democracia llevó y lleva adelante contra el gobierno de facto y sus protagonistas”.

Pesatti agregó que tampoco es válido discutir el número de desaparecidos, tal como lo planteó Centurión. “Hay que hablar de un genocidio en el marco de un plan sistemático. Cualquier otra interpretación falta a la verdad histórica”, enfatizó.

Finalmente, el vicegobernador reconoció la rápida reacción de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que aseguró que las declaraciónes de Gómez Centurión no son representativas del pensamiento del gobierno. (Prensa Pedro Pesatti)

———————-

Una provocación más, y van…

Ante las recientes declaraciones televisivas del Director de Aduanas Gómez Centurión, las autoridades provinciales de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio y exigimos la inmediata renuncia del mencionado funcionario nacional. Sus declaraciones constituyen una provocación más por parte de una autoridad nacional que de manera aviesa y cómplice ofenden la memoria y el dolor de miles de familiares, ex presos políticos y también de la gran mayoría de los argentinos que hasta el día de hoy sufren las consecuencias del más nefasto plan sistemático de exterminio y genocidio de nuestra historia reciente. Plan sistemático y genocidio probados y calificados así por la Justicia que de ninguna manera pueden ser tildados tan livianamente como simples “adjetivaciones”. No permitiremos que una vez más se intente negar o tergiversar la historia mediante el argumento de la teoría de los dos demonios o de una guerra sucia. Por eso exigimos además que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoye nuestro reclamo sumándose al pedido de renuncia de Gómez Centurión, ya que no sólo no representa nuestro pensamiento sino que además esas expresiones constituirían un delito, como lo es la apología del mismo,además de un fuerte insulto a los 30 mil desaparecidos. Por más Memoria, Verdad y Justicia… Basta de provocaciones y negaciones. NO FUE UNA GUERRA!!! FUERON 30 MIL Y ESTÁN PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!!! Hugo Raúl Figueroa Secretario DDHH de Santiago del Estero Erika Brunoto Secretaria DDHH de Tucumán Juan Carlos Goya Secretario DDHH de Chaco Horacio Pietragalla Secretario de DDHH de Santa Cruz Antonio Curciarello Secretario de DDHH La Pampa Delfor Brizuela Secretario de DDHH La Rioja Matias Germano Secretario de DDHH Entre Rios Silvia Robles Subsecretaria de Memoria-Verdad y Justicia Chaco Alicia Comelli Subsecretaria de DDHH Neuquén Graciela Leyes Subsecretaria DDHH integrales Misiones Hernán Velárdez Vaca Director de DDHH Catamarca