Nos dejó un luchador. Falleció hoy Don José Sanler. Está siendo velado en Casa Rey, calle Schieroni 57 de nuestra ciudad. Será trasladado mañana al Parque de Paz a las 9,15hs. En noviembre del año pasado recibió un merecido homenaje en el Encuentro Ida y Vuelta de la economia solidaria. VIDEO de Entv y palabras que recibió con emoción ese pasado 4 de noviembre.

Conocido y apreciado en la región especialmente por su dedicación y compromiso por poner en marcha en la zona el club del trueque y haber conseguido su continuidad hasta la actualidad recibió un merecido reconocimiento en noviembre pasado en el Encuentro Ida y vuelta de la economía solidaria que se realizó en la UNRN.

En esa ocasión, nuestra compañera Cristina lo invitó a ver el video especial que había hecho Entv sobre el club del trueque en el que están registrados aspectos de su personalidad y de su compromiso. Compartimos el video que podés descargar acá:

También Claudia Juncal que acompañó mucho tiempo el club del trueque le dedicó unas palabras que compartimos:

¿Por qué es un referente Don José Sandler para la Economía Social y Solidaria en Viedma? Los años vividos no consiguen generar reconocimiento, autoridad, estima, por sí solos… Tampoco el título “don” es necesariamente un honor, en casos en los que se lo utiliza sólo como alternativa para denominar a una persona que no se conoce tanto… De ninguna manera es el caso de Don José Sandler. Hombre formado, preparado profesionalmente, con mucha experiencia de trabajo en instituciones, que llegó a Viedma y compartió sus saberes desde una opción de fe, que lo llevó al compromiso solidario con su comunidad. Uno de los espacios en donde puso al servicio todo su conocimiento y experiencia fue, desde su inicio, El Club del Trueque Globito Azul. En momentos de crisis en la comunidad, en donde la falta de trabajo, sustento económico, de propuestas para superar la pobreza que asolaba, surgió como alternativa, la organización del trueque, como herramienta para resolver de una manera solidaria, un camino de salida ante la realidad que paralizaba y aislaba a los vecinos y vecinas de la Comarca. Así se fue conformando un grupo de personas que se animó a convocar y sumar a otras, formando un espacio de encuentro en donde se descubrían saberes, posibilidades de producción que cada uno podía aportar y poner en valor. Fue en ese ámbito, en donde la figura de Don José comenzó a tener un protagonismo fundamental. Fueron muchas las personas que aportaron su tiempo y experiencia para que se concretara la puesta en marcha, pero él tuvo la responsabilidad de asumir la administración de la organización del trueque. Él nos enseñó la importancia de la información clara y sostenida sobre la puesta en marcha de los créditos, como moneda solidaria. No sólo había que formar a los socios que se acercaban a sumarse al Club del Trueque El Globito Azul, sino que había que tener una mirada atenta para que no se desvirtuara la organización, por los vicios que arrastrábamos de un sistema económico salvaje, en donde el “sálvese quien pueda” era la moneda corriente. Don José con su formación, pero fundamentalmente con sus convicciones y perseverancia, construyó una autoridad reconocida por todos los socios del trueque, que fue creciendo en ambas márgenes del Río Negro. En la actualidad es el referente que atravesó todas las etapas de la organización y sigue manteniendo la responsabilidad de su administración. Con su ejemplo y su compromiso nos sigue enseñando lo valioso que es el camino de la participación solidaria en la comunidad. Por todo esto, por sus 96 años que siguen estando al servicio de los demás, porque en el marco de un encuentro de economía social y solidaria, saber escuchar a nuestros mayores como guías para seguir caminando y aprendiendo, surge sin ninguna duda y muy merecidamente, el nombre de Don José Sandler para ser reconocido por toda su trayectoria. En nombre de los que estuvimos, estamos y seguiremos construyendo en este camino solidario, le damos las ¡muchas gracias Don José!. Viedma, 4 de noviembre 2016