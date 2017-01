El frío no impidió que los manifestantes llegaran hasta el Capitolio con pancartas y visiblemente enojados, pero no fueron los únicos en desacuerdo pues 70 diputados demócratas no asistieron a la ceremonia. Al menos 95 personas fueron detenidas antes, durante y después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en Washington.

Donald Trump, reiteró sus promesas de campaña en un breve discurso pronunciado hoy luego de prestar juramento en el Capitolio ante el presidente de la Corte Suprema, el juez John G. Roberts. Las siguientes son las diez frases más destacadas: 1) - "Primero Estados Unidos". 2) – "Seguiré dos reglas sencillas (en la economía): comprar productos estadounidenses y contratar a ciudadanos estadounidenses". 3) – "Toda decisión sobre comercio, impuestos inmigración y asuntos exteriores se tomará para beneficiar a los trabajadores y las familias de Estados Unidos". 4) – "Vamos a hacer Estados Unidos fuerte de nuevo, lo vamos a hacer rico, orgulloso, seguro y, juntos, lo vamos a hacer grande de nuevo". 5) - "Reforzaremos viejas alianzas y formaremos nuevas. Y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo radical islámico, al que erradicaremos completamente de la faz de la tierra". 6) – "Seamos negros, marrones o blancos, compartimos sangre de patriotas". 7) – "No estamos meramente transfiriendo el poder de una a otra Administración o de un partido a otro, sino que los transferimos desde Washington DC y se lo devolvemos al pueblo". 8) – "El pueblo se convertirá en el dirigente del país. Los hombres y mujeres olvidados de este país no serán olvidados nunca más". 9) - "Washington ha florecido, pero la gente no ha compartido esa riqueza. Los políticos han prosperado, pero los trabajos se han ido y las fábricas han cerrado. El establishment se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos del país". 10) – "Estamos ante el nacimiento de un nuevo milenio, listos para descifrar los misterios del espacio, para librar a la Tierra de las miserias de la enfermedad, y aprovechar la industria y la tecnología del mañana". Fuente: El Destape