En la mañana del lunes 16 de enero de 2017, mientras los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, ubicada en el barrio de Pompeya se disponían a entrar a trabajar, se encontraron con un cartel de la empresa donde anuncia la decisión de cerrar la planta aduciendo una crisis que no es tal (aquí se imprimen Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, Guías telefónicas, libros escolares, folletería, etc).

El conflicto no es nuevo, la Federación Gráfica lo denunció “a principio de año, que fue donde se aceleró este proceso de ir sacando los trabajos del taller para derivarlo a otros lugares. El año pasado hubo cimbronazos desde el punto de vista de la producción, pero esto no significó consecuencias sensibles dentro de ese establecimiento (AGR). Me da la impresión de que ahora están muy alentados, porque el Ministro de Economía le dice a las empresas `miren que ahora vienen nuevas condiciones de trabajo, va a haber pasantías, los aportes son muy altos y hay que sacarlos`. Por supuesto que si sienten ese aliento desde el Gobierno, van a avanzar más”.

De este modo, como Secretario General del Sindicato enfatizó que “vamos a intentar resguardar las fuentes de trabajo, más allá de que ofrezcan las indemnizaciones, trataremos de sostener la postura con la solidaridad de todo el gremio. Esta es una empresa que tiene trabajo, que pertenece a un grupo que no está pasando ninguna crisis, sino que está en crecimiento y lo que busca es generar un precedente de flexibilización laboral”.

En relación al rol que jugará la CGT en este conflicto y en los que puedan desatarse en 2017, Amichetti indicó que “los compañeros que conducen la CGT han utilizado la metodología que consideraban conveniente, la de ir al diálogo con el Gobierno. Nosotros siempre descreímos de este diálogo, porque el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar los ejes de su política económica y social. A la vista está el resultado de ese diálogo: un bono que lo paga el que se le canta, un papel que dice que no van a despedir hasta marzo y acá vemos los resultados. Ahora tendrán que decidir cómo sigue la historia, sobre todo porque este año se suma una ofensiva más fuerte de flexibilización y precarización. No hay mucho más margen para dialogar con un Gobierno de estas características”.