Un 13 de enero también, pero del año 2011, la policía de El Bolsón detuvo al joven de Epuyén Guillermo “Coco” Garrido (24 años) por una infracción menor de tránsito, lo mantuvo incomunicado toda la noche y luego difundieron la versión de que se había ahorcado en el calabozo de la Comisaría 12 de esta ciudad. El nefasto juez penal de Bariloche Ricardo Calcagno pretendió archivar la causa avalando el relato policial y el cuerpo médico forense encabezado por Piñera Bauer asombrosamente no detectó nada sospechoso en el cuerpo de Garrido.

La realidad, como sospechaban sus familiares y amigos, numerosos vecinos e integrantes de organizaciones sociales, era que “Coco” había sido asesinado por los guardianes del orden de un brutal golpe en la nuca. Esto fue demostrado casi 9 meses después por un cuerpo de antropólogos forenses. De igual manera, estas pruebas no alcanzaron para demostrar un asesinato según el juez de la causa en ese momento, Martín Lozada. Por ello, si bien hay policías procesados por tal hecho, todavía, a 6 años no hay ningún condenado por lo que ya se sabe no fue un suicidio. Ninguno de los criminales, de los cómplices o los que callaron en un infame pacto de silencio han tenido hasta el momento el castigo de la Justicia.

Solidaridad con el pueblo mapuche.

La misma marcha también fue para expresar la solidaridad con la Lof en Resistencia Dpto Cushamen, luego de la feroz represión sufrida por parte de la Gendarmería Nacional y la policía de Chubut. Heridos de balas de plomo con secuelas importantes siguen aún internados en el hospital de Bariloche.

Soraya, vocera de la comunidad mapuche, expresó con sentidas palabras lo que sucedió durante estos días, y agradecío la solidaridad de el pueblo consciente que durante todo este tiempo se acercó para apoyar a la comunidad.

Recordó que aún siguen presas aún tres personas por la causa federal que se les imputa, y enfatizó en que el pueblo mapuche seguirá en la calle hasta que se los liberen.

También se escuchó el emotivo relato de Daniela, una de las jóvenes que fue detenida junto con otras 6 personas y liberadas el jueves 12/01. Los hechos vividos por los detenidos fueron propios de una dictadura militar, en donde se suspenden todas las garantías de las personas. Fueron incomunicados y encerrados, perseguidos, tiroteados, golpeados y torturados psicológicamente.

Las 7 personas si bien fueron puestas en libertad, siguen procesadas con una causa penal, totalmente inventada por la policía, hecho que quedó demostrado en la audiencia en el tribunal de Esquel.

“En la calle en Libertad no nos callarán”

En los hechos de los últimos días, el pueblo consciente y en lucha, ha demostrado que le sobran fuerzas y coraje para seguir reclamando y defendiendo sus derechos. NO hay político que pueda acallar tantas voces. Ni las fuerzas policiales y gendarmería con todo su aparato armado para reprimir varones, mujeres y niños.

La lucha sigue, lejos de aquietarse, miles de personas salen a las calles.