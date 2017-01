Texto completo de la carta abierta de Hebe de Bonafini: CARTA ABIERTA A UN PRESIDENTE LLAMADO MACRI, QUE NO QUIERE VER, NO QUIERE OÍR Y NO QUIERE SENTIR LO QUE LE PASA A SU PUEBLO

Se fue de vacaciones varias veces, se fue con su mujer y su hijita a disfrutar de la buena vida, mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre, mientras le vendió a Lewis el cerro Perito Moreno y el pueblo completo está acampando en el Bolsón, en donde miles y miles marcharon para decirle que no a Lewis, para impedir que realice un emprendimiento privado en ese lugar maravilloso como es el cerro Perito Moreno. No se puede vender un cerro y esa zona maravillosa a un tipo que ya sabemos lo que es y lo que hizo en el Lago Escondido. Algunas de las miles de personas que marchaban lo hacían llorando, pensando qué va a pasar en ese lugar. ¿No ve, no escucha, no quiere sentir?

Parece un eunuco, alguien al que no le pasa nada por el cuerpo.

Tras de eso, los incendios en La Pampa. ¿Tampoco los vio, los escuchó, tampoco los sintió? ¿No vio todo lo que se quemaba? ¿No vio a la bombera que después de 20 horas de trabajo, pobrecita, en el ejercicio de lo que es ser bombero, se cayó desmayada, exhausta, en el medio del incendio? ¿Tampoco lo vio, señor presidente? ¿Tampoco lo escuchó? ¿No miró televisión? ¿No escuchó la radio? ¿Nadie le informa?

¿Y los maestros? ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar que venga Bullrich de vacaciones? Mientras ustedes vacacionan los maestros se quedan sin trabajo, los niños sin maestros, 6000 niños sin escuelas. ¿Qué va a pasar, a dónde está el presupuesto? ¿Quién se lo gasta, quién se lo lleva? ¿Quién lo tiene en sus bolsillos?

¿Tampoco vio ni sintió lo que es el barrio La Matera de Quilmes? Todo está caído y está lleno de cucarachas. Hay cientos de tuberculosos: niños, hombres, madres y padres porque no comen, que viven entre las ratas sin agua y vergonzosamente le mandaron agua contaminada en bolsones. ¿Tampoco vio, tampoco sintió, tampoco escuchó? ¿Nadie le avisó?

A usted que es el presidente, que desgraciadamente hay gente que no se dio cuenta y lo eligió, ¿lo eligió para que nos masacre, para que nos pisotee, para que nos denigre, lo eligió para decirnos que los negros y los pobres no merecemos vivir? ¿Eso es lo que le importa a usted?

¿No se enteró de que como Martiniano Molina, el intendente de Quilmes, no la atendió, una señora que no tiene ni agua ni cloacas se prendió fuego? ¿Tampoco lo vio, tampoco lo escuchó, tampoco lo sintió, tampoco le importó?

El pueblo se está hartando, presidente. ¿Tampoco lo escucha, tampoco sabe?

Queremos saber qué es lo que va a ser con algunas de estas mínimas cosas que pasan. Ni hablemos de lo que pasan en Jujuy y tantos lugares en donde la gente es perseguida y golpeada porque reclama.

¿A dónde están los narcotraficantes? En la casa suya, presidente. Ahí están: búsquelos en la Casa Rosada. No ponga más policías, los tiene muy cerquita.

Hebe de Bonafini

Presidenta de la Asociación

Madres de Plaza de Mayo