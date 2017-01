La Red de apoyo comunidades en conflicto-MAP informan:

Les dejamos el comunicado oficial del Juzgado Federal de Esquel, facilitado por los compañeros de Radio Kalewche de Esquel.

Pero no sin antes comentar del atropello y hostigamiento que sufre permanentemente la Pu Lof en Resistencia del Dpto Cushamen, de la manera en la que ingresaron las fuerzas opresoras al territorio recuperado, golpeando y sin dar notificacion de donde estan nuestros peñi-lamien detenidos, apuntando y esposando a mujeres, ante la mirada de los niños que en la comunidad viven.

Toda esta represión sólo para limpiar las vias del tren? Sabiendo que el mismo Bennetton tiene tranqueras con candados en otras partes de la via son sólo excusas, para reprimir y lastimar a nuestra gente, siendo que tanto el estado como la empresa encargada de la trochita no quiso dialogar con las comunidades en conflicto.