Emilio Collueque fue asesinado en la mañana del primero de enero en nuestra costanera. Era un adolescente de 16 años. hay dos personas detenidas. Dialogamos con Maxi, hermano de Emilio, quien invita la marcha que harán a partir de las 10 de la mañana desde la capilla del Barrio 20 de junio. Sus familiares se movilizan: quieren que se haga justicia y una fuerte condena al autor del hecho, y denuncian la inacción de la policía que no atendió cómo debieron haber hecho; lo debieron trasladar en un auto particular porque el patrullero cerró la puerta y no les dió explicación sobre el llamado a ambulancia. Denunciarán hoy en la justicia los nombres de algunos de los policías a los que reconocieron y entienden que cometieron “abandono de personas”. .

