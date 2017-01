Se impulsa en el Valle Medio el 1er Encuentro regional con Ciencia y Vida. Será el miércoles 11 de Enero a las 19hs en el Quincho ex Perros de agua del camping del balneario de Choele Choel. El encuentro se enmarca en una campaña de información y concientización “Si a la vida/ No a la explotación de hidrocarburos (fracking) en Valle Medio.” Ser una zona petrolera no es una opción de convivencia en nuestro valle,dicen los organizadores.

Habrá profesionales para informar y aclarar dudas sobre el método de extracción de petróleo y gas no convencional y sobre las estrategias legales y pasos a seguir para cumplir con el objetivo principal de la Asamblea de autoconvocados que es: Derogar el decreto 349/16 firmado por el gobernador (que habilita la exploración y extracción de gas y petroleo x este método en la el valle medio). Habrá Charlas-Proyecciones-Debates-

