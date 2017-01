Unas 200 personas participaron de la marcha que recorrió las dos costaneras de Viedma y Patagones y fue un eslabón más en la cadena de marchas realizadas en muchos otros puntos de la cuenca para expresar públicamente la preocupación por la sanidad del río. “Recuperemos el agua” se leia en el único gran cartel que presidió la marcha. Fue notoria la ausencia de consignas más claras y variadas respecto a los múltiples reclamos que seguramente movilizaban a muchas y muchos de los participantes que provenían de prácticamente todo el espectro político y social de la zona.

Autoridades municipales, el intendente y varios concejales de los distintos bloques, algunos legisladores del FpV como Rochas y Martinez,militantes de algunas agrupaciones políticas y familias autoconvocadas participaron de la marcha que demoró casi dos horas.

Al llegar a la plazoleta del Fundador, lugar de convocatoria y también de cierre dela marcha, tomó la palabra Yanina Miranda, quien pidió que las autoridades no se queden sólo con el haber caminado junto a las vecinas y vecinos, sino que informen sobre las acciones que van a hacer por la sanidad del río y por el mejoramiento del sistema cloacal ¡ya!, y para que el río nose siga contaminando con desechos químicos. Después tomó la palabra Elvio Mendioroz quien habló de la necesidad de que se aumente el caudal del río ya que el agua debe ser para la vida y no sólo para generar energía eléctrica , que no se debía destinar ni una sóla gota de agua al fracking, habló de corrupción en la AIC, e invitó a las autoridades presentes a usar el micrófono; nadie de los presentes aceptó el desafío.