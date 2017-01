El intendente de Viedma anunció que se reunió con el Superintendente del Departamento Provincial de Aguas ( DPA) , y actual Presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Ingeniero Ricardo Curetti, para que arbitre los medios para dar cumplimiento al pedido de nuevos controles en el río Negro. la iformación oficial decía que Foulkes pidió la verificación semanal del estado del río, para seguir evaluando la aptitud de uso recreativo de los balnearios de la ciudad. Sobre el final de la mañana del viernes dialogamos extensamente con el intendente quien comenzó precisamente refiriéndose a esos controles. “El tema está siempre en agenda,…, falta confianza en la gente,…, los informes los estamos recibiendo semanalmente y el plan director de cloacas lo estamos consiguiendo a partir del reclamo que me hicieron en el Primera marcha del rio…. A veces no termino de entender por qué creemos a la misma AIC que informa que en Allen no se pueden bañar y no le creemos cuando informan que acá sí lo podemos hacer” fueron las primeras definiciones del intendente.

Insistió en que es necesario que la AIC visualice más los controles y que se involucre en la explicación y la información a todos los intendentes de la cuenca. “Esto no quiere decir que no el río no tenga problemas”, afirmó, y reiteró que es necesario difundir e informacion sobre las acciones que se están haciendo en las ciudades cuenca arriba.

Ante la consulta porque la experiencia diaria de quienes utilizan el río es que hay un olor distinto y las aguas están efectivamente más oscuras, reiteró que la AIC debe explicar que por ejemplo se está erogando menos agua y eso tiene consecuencias, y pasó a detallar las acciones que se están haciendo en la ciudad. “Es un tema mas importante aún que mejorar la planta depuradora, el mejorar el traslado de los residuos cloacales a la planta”, dijo y contó las alternativas de avance del plan director de cloacales.Y afirmó que “también estamos en problemas con los desagues pluviales” .

El intendente fue muy duro cuando se le trasladaron argumentos de los amparistas del FpV por el estado del río. Lo que se afirma respecto de que se habría optado por la refuncionalizacion de la calle Buenos Aires en lugar de la ampliación de la planta depuradora dijo “es una mentira, es una chicana, es una falacia, es un análisis burdo”. El crédito conseguido y asignado en gestiones provincial y municipal anteriores no contemplaba esa posibilidad, sostuvo. Y respecto a las tareas de remediación por los residuos cloacales volcados en algunos barrios y que las concejales consideran que debe hacer el municipio, afirmó que “No corresponde que eso lo haga la municipalidad; le corresponde a oros organismos”. Y agregó: “las ordenanzas no pueden expresar deseos”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

