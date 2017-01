En el clima de estupor que provocó la muerte de un joven que habría sido provocada por otro adolescente, el gobierno pone en agenda el tema de la baja de imputabilidad, de los actuales 16 a 14 años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano dijo que “Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, aseguró el ministro. El ministro confirmó que el nuevo régimen penal juvenil será en base a “consensos con Unicef” y que debe ser tratado en el Congreso en 2018. Pero al mismo tiempo, señaló que el organismo de Naciones Unidas no coincide con la necesidad de una baja en la edad de imputabilidad de menores. Unicef admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278), pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes.

Pronunciamiento de la Comisión provincial de la memoria de la provincia de Buenos Aires:

Frente a las declaraciones públicas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde la CPM volvemos a expresar, una vez más, que la baja en la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad sino que los agrava.

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

También el SERPAJ se pronunció en el mismo sentido:

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

La Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) organismo de DDHH, cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, expresa su preocupación ante las declaraciones del nada menos que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación German Garavano de bajar la edad de “imputabilidad de 16 a 14 años” reformando el sistema penal juvenil.

Como desde hace años desde el SERPAJ sostenemos que una medida como esta no es la solución para los problemas de la inseguridad, existen contundentes argumentos y estadísticas que demuestran que la baja en la edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito. Con este tipo de medidas solo profundiza la criminalización y estigmatización de los jóvenes.

Para prevenir nada mejor que la plena aplicación de las leyes vigentes de protección y promoción de Derechos del niño, niña y adolescente acompañadas por una inversión presupuestaria adecuada que dé respuesta inmediata a las necesidades de acuerdo a los postulados internacionales, con programas y servicios eficaces que mejoren la situación de las niñas, niños y jóvenes para que puedan transitar en un mundo libre sin exclusión y violencias. Cualquier otra medida es un retroceso en los avances alcanzados en la protección de los derechos de la niñez. Por esto sostenemos:

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD