La CTERA estuvo presente en el masivo y contundente acto frente al Ministerio de Educación Nacional contra los despidos y la represión realizado ayer en el Ministerio de Educación de la Nación.

En el acto Sonia Alesso – Sec. General de CTERA – expresó: “Este es un gobierno que ajustó en educación, que despidió trabajadores, que subejecutó el Presupuesto Educativo, que no cumple los acuerdos Paritarios, que cierra Programas educativos. No vamos a permitir que destruyan la educación pública; vamos a defender los puestos de trabajo, a defender la escuela pública, a defender a nuestros pibes. Si así terminamos, así las clases no comienzan.”