Hoy se cumplen 184 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas. Y varias organizaciones de excombatientes convocan a una “ronda por la soberanía” en Plaza de Mayo. Un hecho nuevo -el insólito saludo del gobierno argentino con un mapa “sin” Malvinas seguramente será también criticado por las organizaciones de ex combatientes. El horror cometido por la ministra Stanley que intentó ser reparado con un tardío y lamentable pedido de disculpas. (VER NOTA APARTE:POLÉMICA POR MAPA…)

Dialogamos con Mario Volpe, presidente del CECIM, Centro de excombatientes de Malvinas de La Plata. Esta tarde se juntarán en plaza de mayo junto a todos los que acompañan el reclamo de soberanía, “en un momento crítico en el que vemos ue hay un cambio de política exterior con relación a Malvinas”. Y en el diálogo un sereno y profundo análisis de acciones del gobierno argentino que interpretan como un cambio preocupante. Lo veíamos viendo, afirma, y se refiere concretamente al oscuro documento del 13 de setiembre pasado que suscribió Cancilleria, y que de hecho significó mayor entrega de soberanía; algo así como ir facilitando los negocios de los kelpers, y una aceptación total de pedidos de autoridades británicas. Volpe hace referencia también a cuestiones simbólicas como la desaparición de las Islas del mapa que envió como saludo la ministra de Desarrollo Social o el cambio del billete de 50 pesos que tenía la imagen de las Islas.

Mario Volpe realiza una descripción de retrocesos que viene realizando el actual gobierno nacional en distintas áreas y que afectan la misma cuestión de fondo: la soberanía. Menciona entre otras, acciones referidas a las telecomunicaciones y el desarrollo satelital, o en Educación desmantelando programas de Memoria que incorporan la obligatoriedad de la enseñanza del mapa bicontinental. Y mientras se hacen estas acciones no hay por parte de las autoridades ninguna referencia al militarización del Atlántico sur y se “sugieren” acciones conjuntas de las fuerzas ocupantes británicas con las nuestras.

Con Volpe celebramos el compromiso de la Cruz Roja en la identificación de los 123 excombatientes enterrados en Malvinas, e inmediatamente vino la precisión: es un acto estrictamente humanitario y no aceptaremos ningún tipo de negociado o canje para su concreción, ya que se trata de poner en vigencia derechos humanos, como el derecho a la identidad

ENTREVISTA COMPLETA

COMUNICADO DE PRENSA

MECOMA – MESA DE COINCIDENCIAS MALVINAS

3 DE ENERO – RONDA POR LA SOBERANÍA

El próximo martes 3 de Enero de 2017, se cumplen 184 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas, situación que se prolonga en el tiempo hasta el presente.

184 años donde nuestro pueblo ha reclamado indeclinablemente ante la comunidad internacional la solución de este conflicto de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a dialogar, y que los británicos ignoran.

Argentina ha recogido la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad mundial por los derechos que nos asisten, exigiéndole a Gran Bretaña el cumplimiento de dichas resoluciones, la cuestión Malvinas se ha transformado en una causa regional, una causa Latinoamericana, y con apoyo mundial.

A partir de la llegada a la presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se evidencia una política que nos aleja del camino hacia la recuperación de nuestro ejercicio soberano en el Atlántico Sur, que se manifiesta en los acuerdos firmados el pasado 13 de Septiembre entre la cancillería Argentina y Británica donde el PEN promueve violar la Constitución Nacional y leyes vigentes que protegen a los argentinos de las explotaciones ilegales de hidrocarburos y pesca, facilitándoles cada vez más la usurpación.

Es por ello que convocamos a una “ronda por la soberanía” el próximo martes 3 de enero a las 17.30, en Plaza de Mayo, como nos han enseñado nuestros compañeros caídos, nuestras Abuelas y Madres a luchar por la dignidad de nuestro pueblo.

POR MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y SOBERANÍA!!!!

FUERA INGLESES DE MALVINAS ¡¡¡¡

CONVOCAMOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, CULTURALES A MARCHAR JUNTOS ¡¡¡¡

MECOMA: CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS CECIM LA PLATA- ASOCIACION DE COMBATIENTES DE MALVINAS POR LOS DERECHOS HUMANOS – ACOMADEH – CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA DE BERISSO – CEVECIM – VETERANOS UNIDOS DE MERLO – CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA DE LANUS – EX COMBATIENTES DE MARCOS PAZ – EX COMBATIENTES DE LOMAS DE ZAMORA – ASOCIACION CIVIL EX COMBATIENTES DE ESTEBAN ECHEBERRIA – MALVINAS POR ARGENTINOS AVELLANEDA – ASOCIACIÓN COLIMBAS DE LA PATERNAL