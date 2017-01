Compartimos el informe que difunde Radio La Negra.

EL BOLSÓN ES TAPA DE LOS DIARIOS NACIONALES, PERO EL EJECUTIVO INSISTE EN QUE LA CULPA ES DEL PUEBLO

El Bolsón (ANPP).-Nuevamente, El Bolsón es tapa de diarios nacionales y con el pueblo expresando una voluntad que resulta cada vez más generalizada en el país. Las broncas contra un presidente que “habla lindo y golpea con su garrote” al mejor estilo de la doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt, empiezan a tomar estado nacional. En forma preventiva, intentó autoatentarse y luego dar un “espontáneo” discurso sobre la violencia. Pero el pueblo está cansado, y en una pequeña pero siempre de pie localidad sureña, surge la primer marcha del 2017. Programada para la primera semana de enero, promete ponerle el moño a una gestión gubernamental local y provincial que pensó tener todo resuelto sólo con ganar las elecciones, y que hoy constata que ni reprimiendo, ni amenazando a organizaciones, medios de comunicación, personas y comerciantes logrará cumplir con la misión que le fuera encomendada. Es que la mentira es tan burda y absurda que ya ni sus propios partidarios arriesgan a intentar dar explicaciones. Quienes sí lo hacen es porque han sido o son parte de un negociado de tierras y dependen del desarrollo de los hechos no sólo para avanzar en estos, sino cada vez más, para no quedar judicializados e inmersos en deudas que no podrán pagar. Algunos otros candidatos que también fueron parte de la propuesta, pero por otros partidos, a los que se les pagó por las dudas no funcionara este o tal candidato, se friegan las manos esperando también que el actual, caiga de una vez y puedan demostrar ellos, cómo hubieran tenido más pericia. Pero unos y otros olvidan que del otro lado existe un pueblo de pie que está dispuesto a salir a la calle y a sostener la lucha más allá de fechas festivas y malos climas.

Para el 7 de enero, confluirán en las calles de El Bolsón miles de personas exigiendo un cambio en las políticas públicas, que se vayan los funcionarios cipayos y que los Bienes Comunes sean de gestión Popular.

Reproducimos la tapa del último número del año del diario Tiempo Argentino:

http://radiolanegra.blogspot.com.ar/