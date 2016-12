En la inauguración de la ampliación de la Sala de salud del Barrio Lavalle estuvo el gobernador. Pudimos consultarlo: no habrá paritaria antes de fin de año, no hay fecha precisa de cronograma, el rio no está contaminado ni por gas ni por fracking, y en El Bolsón lo que se ha hecho, lo han hecho las autoridades elegidas por esa localidad.

Para el gobernador “nunca” se habló de una convocatoria a paritaria antes de fin de año, aunque la UnTER informó que eso es lo que se había comprometido en la entrevista con la nueva conducción provincial del gremio. Y dijo que recién habrá convocatoria a mediados de febrero, antes del inicio de las clases, como lo hará con todos los gremios.

Consultado sobre fecha de inicio de pago de sueldos, dijo que no tiene precisiones aún pero que el inicio podrá ser entre el 9 y el 13 de enero.

Respecto del reclamo popular en El Bolsón el gobernador dijo que “tenemos que acostumbrarnos al funcionamiento de la democracia,y sus autoridades tomaron decisiones y por eso no hay nada rayano con la ilegalidad”. Cuando le recordaron que sigue el acampe en El Bolsón, respondió “Problema de los que están ahi”

Sobre la calidad del agua del río Negro reconoció que hay lugares no aptos para el baño, pero que de acuerdo a los últimos informes del DPA, se debe a contaminación por desechos humanos, y nos vertidos derivados de explotación con fracking ni gas

