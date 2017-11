6 años sin Daniel y sin justicia, y a pocos días de bajar en el jaguel

Hoy de 14 a 19 hs habrá una jornada artística y una marcha también en la isla 92.

Las actividades para conmemorar este largo tiempo de impunidad comenzaron el viernes con la celebración de una misa en el acampe.

El P. Cristian Bonin compartió estas líneas sobre parte de la celebración con el aporte del Padre Obispo Esteban Lexague:

Después de compartir el evangelio de las Bienaventuranzas y dejar un espacio para que espontáneamente los presentes puedan expresar , a la luz de la Palabra , de la vida y de lo que despiertan estos 6 años sin Daniel y sin Justicia … el P.O.Esteban convido un escrito redactado por él , en el que valiéndose de la figura del jagüel va haciendo nacer mensajes e interpelaciones … lo compartimos.

Algunos podrán pensar o decir ¿están seguros que el cuerpo de Daniel está en el jagüel? … No , no hay certeza absoluta … ¿alguien está absolutamente seguro que el cuerpo de Daniel Solano NO ESTÁ en el jagüel? … si se insiste en buscar a Daniel allí, no es por motivaciones vacías de buenas y solventes razones…. ¡¡¡quienes verdaderamente tienen voluntad real de búsqueda y de esclarecimiento, BUSCAMOS , BUSCAMOS , BUSCAMOS!!!! ¡¡¡¡NUNCA DESCARTAMOS NADA , NI LA POSIBILIDAD MÁS REMOTA !!!! …

No nos encontraríamos en esta dolorosa y desgastante situación si aquellos que mantienen desaparecido a Daniel Solano sinceraran la verdad. ¡Daniel Francisco Solano te estamos BUSCANDO!

MIENTRAS DANIEL ESTÉ DESAPARECIDO HAY UN DELITO GRAVÍSIMO QUE SE SIGUE COMETIENDO

Palabras del P.O.Esteban:

“FELICES USTEDES LOS POBRES PORQUE EL REINO DE LOS CIELOS LES PERTENECE”

PERMITANME PERSONIFICAR ESTA BIENAVENTURANZA EN LA IMAGEN DEL JAGUEL QUE QUIERO CONTEMPLAR COMO UNA IMAGEN DE LOS POBRES BIENAVENTURADOS DE JESÚS!!!

Y POR ESO DIGO FELIZ DE VOS JAGUEL QUE DEJASTE QUE EL JAGUELERO , CRIATURA DE DIOS COMO VOS , HUNDIERA SUS HERRAMIENTAS PARA LLEGAR A ESE DON INMENSURABLE PARA LA VIDA COMO ES EL AGUA

FELIZ DE VOS QUE NO TE NEGASTE NI PUSISITE OPOSICIÓN PORQUE SABÍAS QUE ESA AGUA QUE SE ESCONDÍA EN LO MÁS PROFUNDO DE TUS ENTRAÑAS NO VEÍA LA HORA DE SACIAR SED DE TANTOS , PARA ESO HABÍA SIDO CREADA POR DIOS.

FELIZ DE VOS QUE MANSAMENTE TE MANTUVISTE FIRME PARA NO INTERRUMPIR LA BAJADA Y SUBIDA DE ESE BALDE COLGADO DE LA SOGA , ACOMPAÑADO DE CHILLIDO DE LA ROLDANA. ESE BALDE QUE SUBÍA Y BAJABA UNA Y OTRA VEZ SEDIENTO PARA SUBIR CARGADO DE ESE DON PRECIOSO DEL AGUA. SEGURO QUE ALGÚN GOLPE RECIBÍAS CON ESE BALDE QUE SE BALANCEABA PERO NO TE QUEJABAS YA QUE ERA ANUNCIO DE UN BALDE QUE SUBIRÍA REBOSANTE DE AGUA . NUNCA EXIGISTE NADA , SIEMPRE ESTUVISTE EN ESA ACTITUD DE SERVICIO CON FIANDO EN LOS HOMBRES QUE TE HABÍAN CAVADO , SUMANDOTE ASÍ PARA CUIDAR LA VIDA QUE ESA AGUA ENGENDRABA ALLÍ EN EL CAMPO. JAGUEL POBRE PORQUE SIEMPRE CONCEBISTE TU VIDA COMO SERVICIO.

Y POR ESO BENDITO JAGUEL HOY TE QUEREMOS PEDIR PERDÓN PORQUE ABUSAMOS DE TU BONDAD , DE TU MANSEDUMBRE , DE TU GENEROSIDAD. CUANTAS VECES TE OLVIDAMOS Y NO TE VALORAMOS. Y PEOR CUANTAS VECES TRAICIONAMOS TU NOBLE VOCACION DE SERVICIO A LA VIDA. Y POR ESO OCULTAMOS VIDA EN TU INTERIOR . POR CONFIAR EN LA BONDAD DE LOS HOMBRES QUE BAJABAN Y SUBÍAN EL BALDE PARA BUSCAR AGUA , NO TE RESISTISTE CUANDO LOS QUE SE CREEN DUEÑOS DEL MUNDO CONDUCIDOS POR SU CEGUERA Y MALDAD TE TRAICIONAMOS ARROJANDO LO QUE PARA ELLOS ERA “DESCARTABLE”.

HOY SIGUES SIENDO POBRE Y POR ESO NO PUEDES HABLAR , O MEJOR DICHO “LOS PODEROSOS” NO TE ESCUCHAN. PERO PARA QUIENES QUIEREN ESCUCHAR DICES: ¿POR QUÉ EL SER HUMANO NO RESPETA EL DESIGNIO DE DIOS PARA SUS CRIATURAS? ¿QUIENES SOMOS NOSOTROS LOS HUMANOS PARA CALIFICAR Y DESCARTAR PERSONAS Y COSAS A NUESTRO ANTOJO? ¿POR QUÉ ALGUNOS SE CREEN CON DERECHO DE TORCER E INTERRUMPIR LOS CAMINOS QUE EL CREADOR CONVIDA A CADA UNA DE SUS CRIATURAS? … Y MUCHAS COSAS MAS DICES !!!!!! FELIZ QUIEN SABE ESCUCHARTE

BIENAVENTURADO VOS JAGUEL DE DIOS QUE JUSTAMENTE PORQUE ERES DE LOS POBRES DE YAHWE NO CIERRAS TUS ENTRAÑAS , Y QUIERES PONER A LA LUZ LO QUE HEMOS ESCONDIDO PARA QUE APRENDAMOS A VIVIR LEJOS DE LA AVARICIA , DE LA PREPOTENCIA , DE LA INJUSTICIA Y LA MENTIRA. AYUDANOS A APRENDER A VIVIR COMO HERMANOS HIJOS DE UN MISMO PADRE …

Publicado por Cristian Bonin.