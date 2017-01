En la inauguración de la ampliación de la Sala de salud del Barrio Lavalle estuvo el gobernador. Pudimos consultarlo: no habrá paritaria antes de fin de año, no hay fecha precisa de cronograma, el rio no está contaminado ni por gas ni por fracking, y en El Bolsón lo que se ha hecho, lo han hecho las autoridades elegidas por esa localidad.