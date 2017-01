Se impulsa en el Valle Medio el 1er Encuentro regional con Ciencia y Vida. Será el miércoles 11 de Enero a las 19hs en el Quincho ex Perros de agua del camping del balneario de Choele Choel. El encuentro se enmarca en una campaña de información y concientización “Si a la vida/ No a la explotación de hidrocarburos (fracking) en Valle Medio.” Ser una zona petrolera no es una opción de convivencia en nuestro valle,dicen los organizadores.